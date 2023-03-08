Çamaşır makineleri bu yüzden çabuk bozuluyormuş! Her gün bu hata yapılıyor







ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ÖMRÜNÜ KISALTAN HATALAR! HEPİMİZ ASLINDA YAPIYORUZ

ÇOK DOLDURMAK

ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAK







SOĞUK SU KULLANMAKTA MAKİNEYE ZARAR VERİYOR

YIKAMA FİLTRESİ KULLANMAMAK

KIYAFETLERİ BEKLETMEK YANLIŞINDAN VAZGEÇMELİSİNİZ !

Çamaşır makinelerinin ömrünü kısaltan hatalar, cihazların doğru kullanılmaması veya bakımının ihmal edilmesi gibi durumlardan kaynaklanabilir.Çamaşır makinelerinin yıkama programları ve yıkama kapasiteleri, doğru kullanım için oldukça önemlidir. Örneğin, 7 kg yıkama kapasitesine sahip bir çamaşır makinesi, pamuklu çamaşırlar için 7 kg, narin çamaşırlar için ise 3 kg kapasiteye sahip olabilir. Bu nedenle, çamaşırlarınızı doğru şekilde tartarak ve yıkama programını uygun seçerek, hem çamaşırlarınızın kalitesini koruyabilir hem de çamaşır makinenizin tamburunun zarar görmesini önleyebilirsiniz. Aksi takdirde, hem çamaşırlarınız hem de çamaşır makineniz yıpranabilir ve hasar görebilir.Fazla deterjan kullanmak, daha fazla temizlik yapacağımızı düşünsek de aslında yanlıştır. Aşırı deterjan kullanımı, çamaşırların yıpranmasına ve solmasına neden olabilir. Ayrıca, normalden fazla deterjan kullanmak, çamaşır makinesine de zarar verebilir. Özellikle soğuk suyla yıkama yapıldığında, erimeyen deterjan kalıntıları gözeneklerde birikerek tortulanmaya yol açabilir. Bu durum, çamaşır makinesinin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, çamaşır makinesi kullanırken deterjan miktarına dikkat etmek ve kullanım talimatlarına uygun şekilde deterjan dozajı ayarlamak önemlidir. Ayrıca, çamaşırların temizliği için doğru yıkama programının seçilmesi de önemlidir.Narin çamaşırların yıkanması için genellikle soğuk su kullanılır. Ancak, bu durumda çamaşır makinesinin temizlenmesi engellenebilir. Bu nedenle, çamaşır makinesi kullanıcıları, ayda bir kez makineyi boş olarak sıcak suyla çalıştırmalıdır. Bu işlem, makinenin içindeki deterjan kalıntılarını ve kirleri temizleyerek, makinenin daha verimli ve uzun süreli kullanımını sağlayabilir. Ayrıca, makinenin filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi ve kireçlenme önleyici ürünler kullanılması da, çamaşır makinesinin temizliği için önemlidir. Bu bakım işlemleri, çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak ve performansını artırmak için önemlidir.Çamaşır makinesine atılan pullu ve boncuklu giysilerden kopan parçalar, makinenin mekanizmasına zarar verebilir. Bu nedenle, kopabilecek parçalara sahip olan giysiler çamaşır makinesine atılırken, yıkama filtresi kullanmak önemlidir. Yıkama filtresi, çamaşır makinesinin içindeki parçaların filtrelenerek, makinenin içinde birikmesini önler. Böylece, çamaşır makinesinin mekanizmasına zarar veren parçaların filtrede birikmesi sağlanır ve makinenin ömrü uzatılabilir. Ayrıca, çamaşır makinesine atmadan önce giysilerin üzerindeki kopça, kanca ve benzeri parçaların kontrol edilmesi ve varsa çıkarılması da, çamaşır makinesinin hasar görmesini önleyebilir.Temizlik uzmanları, yıkanan kıyafetleri çamaşır makinesinde bekletmenin, hem makineye hem de kıyafetlere zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Bekletilen kıyafetler nedeniyle makinenin içinde nem oluşabilir ve bu da makinenin ömrünü kısaltabilir. Ayrıca, nemli ortamda bekleyen kıyafetler de küf ve kötü kokuya neden olabilir. Bu nedenle, çamaşır makinesi yıkamayı tamamladıktan hemen sonra, kıyafetleri çıkarıp asmak önemlidir. Böylece, kıyafetlerin kalitesi korunur ve makinenin ömrü uzatılabilir. Ayrıca, çamaşır makinesinin temizliğini ve kireçlenmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmesi de önemlidir.