YAŞAM
16 Mart 2023 - 13:49

Çamaşır makineniz meğer bu yüzden bozuluyormuş! Bu hataları her gün yapıyorsunuz: Makinenin ömrünü uzatan o formül!

Çamaşır makinesinin bozulmasına neden olan o hatalar belirlenirken neredeyse bunları herkesin yaptığı ortaya çıktı. Bu hataları yapanların çamaşır makinesinin ömrü kısa sürdü. İşte, çamaşır makinesinin uzun yıllar kullanmanıza yardımcı olacak o durumlar haberimizde.

YAŞAM
16 Mart 2023 - 13:49
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Çamaşır makineniz meğer bu yüzden bozuluyormuş! Bu hataları her gün yapıyorsunuz: Makinenin ömrünü uzatan o formül!
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Beyaz eşya fiyatları alıp başını giderken çamaşır makinesi bozulmasın diye gözüne bakanlar için çeşitli yöntemler belirlendi. Hayat kolaylaştıran çamaşır makinesi pratik elektronik ev aletlerinden bir tanesi olurken bozulmaması için birçok yöntem paylaşıldı. Çamaşır makinesinde yapılan bu 9 hatanın bozulma riskinin iki katına çıkarıldığı belirlendi.

Çamaşır makinesi

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE UYGULANMAMASI GEREKENLER



-Abartılı deterjan kullanmayın

-Tam dolmadan çalıştırmayın

-Çamaşırlar yıkanırken türlerine göre ayırt edin

-Kıyafetlerde bulunan fermuarın açık bırakılmaması

-Giysilerde ki düğmelerin açık bırakılmaması

-Yıkama işlemi sonrasında makinenin kapağının hemen kapatılmaması

-Makine bakımının düzenli yaptırılması

-Kıyafetler uzun süre makine içerisinde bekletilmemesi gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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