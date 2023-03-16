Çamaşır makineniz meğer bu yüzden bozuluyormuş! Bu hataları her gün yapıyorsunuz: Makinenin ömrünü uzatan o formül!







ÇAMAŞIR MAKİNESİNE UYGULANMAMASI GEREKENLER







Beyaz eşya fiyatları alıp başını giderken çamaşır makinesi bozulmasın diye gözüne bakanlar için çeşitli yöntemler belirlendi. Hayat kolaylaştıran çamaşır makinesi pratik elektronik ev aletlerinden bir tanesi olurken bozulmaması için birçok yöntem paylaşıldı. Çamaşır makinesinde yapılan bu 9 hatanın bozulma riskinin iki katına çıkarıldığı belirlendi.-Abartılı deterjan kullanmayın -Tam dolmadan çalıştırmayın -Çamaşırlar yıkanırken türlerine göre ayırt edin -Kıyafetlerde bulunan fermuarın açık bırakılmaması -Giysilerde ki düğmelerin açık bırakılmaması -Yıkama işlemi sonrasında makinenin kapağının hemen kapatılmaması -Makine bakımının düzenli yaptırılması -Kıyafetler uzun süre makine içerisinde bekletilmemesi gerekir.