Çamaşır makinesinde her yıkamada tasarruf! Sadece bir kaşık ekleyerek faturalarınızı 100 lira indirin!







Tek bir yöntemle çamaşır yıkarken tasarruf edin







Elektrik faturasını düşürmek için bunları da deneyin!

Gündelik hayatın bir parçası olan çamaşır makineleri hemen hemen her gün kullanılıyor. Çalışırken su ve elektrik harcayan çamaşır makineleri kimi zaman faturadan tasarruf etmek için az çalıştırılıyor. Ancak yapacağınız tek bir yöntemle hem çamaşırlarınızın daha temiz olmasını sağlayabilir hem de elektrik ve su faturanızdan tasarruf edebilirsiniz. Çamaşır makineleri elektrik tüketiminin yüzde doksanını makinenin suyu ısıtmaya çalışırken harcadığı enerji oluşturmaktadır. Örneğin çamaşırlarınızı çarşaf, havlu ve beyazlarınızı 50 ya da 60 derecede yıkarken makineniz büyük bir enerji tüketmektedir. Suyun sıcaklık derecesi arttıkça makinenin harcadığı enerji de bir o kadar artıyor.Uzmanlar tarafından önerilen bir yöntem ile çamaşır makinenizin daha az elektrik harcamasını sağlayabilir ve daha temiz çamaşırlar elde edebilirsiniz. Çamaşır makinesinin içine 1 kaşık karbonat eklemek, çamaşırların daha düşük ısıda daha hızlı temizlenmesini sağlayacaktır. Örneğin normalde 60 derece kullanacağınız makineye bir tatlı kaşığı karbonat attığınızda 40 derecede ve daha kısa bir programda daha az deterjanla yıkabilirsiniz. Bu yöntem ile faturalarınız daha düşük gelebilir. Bu yöntem aynı zamanda ekolojiktir ve çok çaba sarf etmeden tasarruf etmeyi sağlar. Elektrik faturanız bu yöntem ile 50 lira ila 100 lira arasında daha az gelecektir.Çamaşırları ayrı ayrı yıkamak yerine bir kerede renklere göre biriktirerek yıkayabilirsiniz. Makineniz ne kadar sık çalışırsa o kadar enerji harcayacaktır. Uzun programlarda yüksek ısılar tercih etmeyin. Makine hem daha fazla su hem de elektrik tüketir. Bu da faturanın artmasına neden olacaktır. Çamaşır makinenizi çok yüksek sıkma ayarlarıyla kullanmayın. 600 devir sıkma tasarruf için uygun olandır. Çamaşır makinesi satın alırken mutlaka enerji tasarruflu modeller tercih etmeye özen gösterin.