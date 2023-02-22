









ÇAMAŞIR YIKARKEN TASARRUFLU OLMANIN SIRLARI







Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin faturanızın nasıl düştüğüne inanamayacaksınız! Gizli formülü açıkladılar. Çamaşır yıkamak her ev hanımının vazgeçemediği favori işlemlerden biridir. Özellikle yumuşatıcı ile beraber etrafa yayılan o mis koku nedeniyle de pek çok insan sık sık çamaşır yıkamak ister. Kimisi günlük olarak çamaşır yıkarken kimisi de çamaşırlarını haftalık olarak yıkayabilmektedir. Fakat çamaşır en fazla enerji harcatan ev işlerinden biridir. Çamaşır yıkarken elektrik çok fazla gider. Bu nedenle de dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta vardır. Devir tasarruf devri olduğundan, çamaşır yıkamanın da büyük bir elektrik yakımı gerektireceğinden bu noktalara dikkat etmenizde fayda var. İşte elektrik yıkarken dikkat etmeniz gereken noktalar...Çamaşır yıkamak çok fazla elektrik ve su gerektirir. Bu da bir takım maliyetler doğurur. Elektrik ve su faturasının kabarıklığına etki eden ev işlerinden biri de çamaşır yıkamaktır. Çamaşır yıkarken tasarruf sağlatabilecek bir kaç uygulama var. Pek çok ev hanımı bunlara dikkat etmediği için faturaları kabarık gelmektedir. Enerji akımını düşürecek, faturalara daha az yansımasını sağlayacak birtakım kurallardan bahsedeceğiz. İşte çamaşır yıkamanın püf noktaları ve tasarruf ayrıntıları...Öncelikle çamaşırlarınızı akşam yıkamaya özen göstermeye çalışın. Tabi yapabilirseniz. Özellikle gece 00:00'dan sonra çamaşır yıkamak ev bütçesine büyük katkı sağlayacaktır. Tasarruflu olmak için gece çamaşır yıkayın. Çamaşır yıkarken bir yemek kaşığı makinenizin içine karbonat atın. Bu da hem çamaşırlarınızdaki lekelerin temizlenmesine yol açacak hem de düşük sıcaklıkta çamaşır yıkamanıza olanak sağlayacaktır. Karbonat lekelerin, yağların kolayca çıkarılmasını sağlar hem de düşük sıcaklıkta. Çamaşır makinenizin sıcaklık ayarını düşük yapabilir, bu sayede de tasarruf sağlayabilirsiniz. Toplu olarak çamaşırlarınızı yıkayın. Makine haznenizin dolu olmasına dikkat edin. Sıcaklık ayarlarınızı kontrol edin ve düşük ayarda, kısa programlar ile birlikte çamaşırlarınızı yıkamaya çalışın. Tabi çok fazla kirlilik yoksa.