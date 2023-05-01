Çamaşır makinesini kullanırken bunu yapın! Faturanız 150 TL birden düşecek







ALTIN DEĞERİNDE TASARRUF TAVSİYELERİ







Çamaşır makinesini doğru kullanmak, hem çamaşırlarınızın temizliğini artırırken hem de faturalarınızı azaltabilir. Yapılan bazı hatalar, makinenizin daha çok enerji ve su tüketmesine sebep olur. Eğer faturalarınızın yüksek olduğundan şikayetçiyseniz, doğru kullanımı deneyebilirsiniz. İşte size altın değerindeki tavsiyeler:Elektrik faturalarının yüksek gelmesi pek çok kişi için sorun oluşturur. Ancak, doğru stratejiler uygulanarak faturayı düşürmek mümkündür. Elektrik enerjisi kullanımı, faturanın en büyük kalemlerinden biridir. Bu nedenle, elektrik tüketimini azaltmak, faturayı düşürmek için atılacak en önemli adımlardan biridir. -Elektrik faturasını düşürmenin ilk adımı, enerjinin en pahalı olduğu saatlerde kullanımı azaltmaktır. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri saat 17:00 ile 21:00 arasındaki zaman dilimi, elektriğin en pahalı olduğu saatlerdir. Bu saatlerde, evde kullanımı minimuma indirerek, faturayı düşürebilirsiniz. Ayrıca, Perşembe günü saat 01:00 - 07:00 aralığında çalıştırmak da faturayı düşürmenin bir diğer yöntemidir. -Su ısıtma işlemi enerjinin yüzde 80'ini tüketmektedir. Bu nedenle, su ısıtıcısını gereksiz yere çalıştırmamak için sıcak su ihtiyacını minimumda tutmak gereklidir. Bunun için, kısa süreli kullanımlarda soğuk suyu tercih etmek, uzun süreli kullanımlarda ise sıcak su ihtiyacını önceden belirlemek gereklidir. Böylece, gereksiz yere su ısıtıcısını çalıştırmamak mümkündür. -Çamaşır yıkama işlemi, elektrik faturasının önemli bir kalemidir. Bu nedenle, çamaşır yıkarken tasarruf etmek önemlidir. Kıyafetleri 30-40 derecede yıkamak bazı lekelerin çıkmayacağı anlamına gelir. Bu durumda, lekeli kısmına limon suyu ve karbonat koyarak çamaşırı daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ayrıca, çamaşır makinesinde biriken kireçler, makinenin daha yüksek enerji harcamasına neden olabilir. Bu nedenle, makinenizi düzenli olarak bir kireç çözücü ile temizlemeniz önerilir. Temiz bir makine daha hızlı ve düzgün çalışır. -Çamaşır makinesinden çıkan kıyafetleriniz kokuyorsa, bunun nedeni genellikle makinenin temizlenmemiş olmasıdır. Makineyi düşük ısıda yıkayarak ve az miktarda deterjan kullanarak temizlemeniz önerilir. Böylece, makinenin dezenfekte edilmemesine neden olmazsınız ve zamanla bakteri üremesine ve kötü koku oluşmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca, makineyi mümkün olduğunca tamamen doldurmak da enerji tasarrufu sağlayacaktır. -Bunun yanı sıra, enerji tasarrufu sağlamak için evdeki aydınlatma sistemi de gözden geçirilmelidir. LED ampuller, daha az enerji tüketirken daha uzun ömürlüdürler. Bu nedenle, evdeki tüm ampulleri LED ampullerle değiştirmek, faturayı düşürmek için etkili bir yöntemdir. -Evdeki elektronik cihazların da enerji tüketimini azaltmak için tasarruflu seçenekleri tercih edilmelidir. Özellikle, bilgisayar ve televizyon gibi cihazlar, sürekli açık bırakıldığında büyük ölçüde enerji tüketirler. Bu nedenle, bu cihazları kullanmadığınız zamanlarda tamamen kapatmak veya uyku moduna almak, enerji tasarrufu sağlayacaktır. -Son olarak, evdeki su tüketimi de enerji tasarrufu sağlamak için önemlidir. Duş başlıklarının su tasarruflu olanları ile değiştirilmesi, muslukların sıkıca kapatılması ve gereksiz su tüketiminden kaçınılması, hem faturayı düşürür hem de doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Tüm bu yöntemler bir arada kullanıldığında, enerji tasarrufu sağlanarak fatura tutarı düşürülebilir. Doğru uygulandığında, bu yöntemlerin hem cebinize hem de çevreye faydası olacaktır.