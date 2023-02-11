Çamaşır ve bulaşık makinesini bu saatlerde kullanın: Bu yöntem elektrik faturaları yarı yarıya düşüyor







ELEKTRİK FATURALARINI DÜŞÜRMENIN PÜF NOKTALARI! ELEKTRİK HANGİ GÜN VE SAATLERDE DAHA UCUZ? BAKMADAN GEÇMEYİN!







Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kararına göre, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin elektrik faturasının ödemesini serbest piyasa takas fiyatı üzerinden yapmaları mümkün hale geldi. Uzmanlar, bu sistemin doğru kullanımı durumunda tüketicilerin önemli oranda avantaj sağlayabileceğini ifade ediyor. Özellikle, elektrik tedarik anlaşmalarını saatlik fiyatları dikkate alarak yapan tüketiciler, tüketimlerini fiyatların düşük olduğu saatlerde kullanarak önemli miktarda tasarruf edebilmektedir. Bu yüzden elektrik piyasa takas fiyatlarının takip edilmesi bir hayli önemlidir.Sanayi kuruluşları ile orta ve büyük ölçekli işletmelerin kullandığı elektriğin fiyatının arz ve talep durumuna göre belirlendiğini belirtmek gerekir. Oluşan bu referans elektrik enerjisi fiyatı, piyasa takas fiyatı olarak adlandırılıyor. Araştırmalara göre, çoğu şirketin izin günü olan pazar gününde, elektrik birim fiyatı, kilovatsaat başına 2,314 lira olarak meydana geldi. Aynı zamanda, elektrik en pahalı olduğu diğer günler arasında çarşambanın dışında Salı ve Pazartesi günleri de bulunuyor. Fiyatların en ucuz olduğu gün ise, tahmin edilenin aksine cumartesi günü değil, perşembe. Günlük elektrik tüketimlerinin en yüksek olduğu saat aralığı ise 17:00 - 21:00 arası, en düşük olması ise 01:00 - 07:00 arasında gerçekleşiyor. Öğlen 12:00 - 13:00 aralığı da elektriğin uygun fiyata kullanımının mümkün olduğu saatler olarak dikkat çekti. Ülkemizde piyasa takas fiyatı 'merit order' adlı yöntem ile belirleniyor. Bu yöntem gereksinim duyulacak elektrik enerjisi miktarının bir gün önceden tahmin edilmesi şeklinde çalışıyor. Tüketim arttıkça santraller sırayla devreye alınırken, tüketim düşükse devreden çıkartılıyor.