Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kararına göre, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin elektrik faturasının ödemesini serbest piyasa takas fiyatı üzerinden yapmaları mümkün hale geldi. Uzmanlar, bu sistemin doğru kullanımı durumunda tüketicilerin önemli oranda avantaj sağlayabileceğini ifade ediyor. Özellikle, elektrik tedarik anlaşmalarını saatlik fiyatları dikkate alarak yapan tüketiciler, tüketimlerini fiyatların düşük olduğu saatlerde kullanarak önemli miktarda tasarruf edebilmektedir. Bu yüzden elektrik piyasa takas fiyatlarının takip edilmesi bir hayli önemlidir.
YAŞAM
11 Şubat 2023 - 14:15
Çamaşır ve bulaşık makinesini bu saatlerde kullanın: Bu yöntem elektrik faturaları yarı yarıya düşüyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kararına göre, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin elektrik faturasının ödemesini serbest piyasa takas fiyatı üzerinden yapmaları mümkün hale geldi. Uzmanlar, bu sistemin doğru kullanımı durumunda tüketicilerin ciddi anlamda avantaj sağlayabileceğini dile getiriyor. Özellikle, elektrik tedarik anlaşmalarını saatlik fiyatları dikkate alarak yapan tüketiciler, tüketimlerini fiyatların düşük olduğu saatlerde kullanarak önemli miktarda tasarruf edebilmektedir. Bu yüzden elektrik piyasa takas fiyatlarının takip edilmesi oldukça önemlidir.
YAŞAM
11 Şubat 2023 - 14:15