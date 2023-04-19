Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kararına göre, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin elektrik faturasının ödemesini serbest piyasa takas fiyatı üzerinden yapmaları mümkün hale geldi. Uzmanlar, bu sistemin doğru kullanımı durumunda tüketicilerin aslına bakarsanız avantaj sağlayabileceğini dile getiriyor. Özellikle, elektrik tedarik anlaşmalarını saatlik fiyatları dikkate alarak yapan tüketiciler, tüketimlerini fiyatların düşük olduğu saatlerde kullanarak önemli miktarda tasarruf edebilmektedir. Bu yüzden elektrik piyasa takas fiyatlarının takip edilmesi oldukça önemlidir.
YAŞAM
19 Nisan 2023 - 20:45
Çamaşır ve bulaşık makinesini o saatlerde kullanan yandı! Elektrik faturasını ikiye katlıyor: Mutlaka bu saatlerde yıkayın
Elektrik faturasının yüksek gelme nedenlerinden en büyüğü bulaşık ve çamaşır makinesi kullanmak oluyor. Uzmanlar bu makineleri doğru saatlerde kullanarak faturalardan tasarruf edebilmenin yöntemini açıkladı.
YAŞAM
19 Nisan 2023 - 20:45