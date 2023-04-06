Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kararına göre, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin elektrik faturasının ödemesini serbest piyasa takas fiyatı üzerinden yapmaları mümkün hale geldi. Uzmanlar, bu sistemin doğru kullanımı durumunda tüketicilerin aslına bakarsak avantaj sağlayabileceğini ifade ediyor. Özellikle, elektrik tedarik anlaşmalarını saatlik fiyatları dikkate alarak yapan tüketiciler, tüketimlerini fiyatların düşük olduğu saatlerde kullanarak önemli miktarda tasarruf edebilmektedir. Bu yüzden elektrik piyasa takas fiyatlarının takip edilmesi pek çok önemlidir.
YAŞAM
06 Nisan 2023 - 10:56
Çamaşır ve bulaşık makinesini sakın o saatlerde çalıştırmayın! Elektrik faturasını arşa çıkarıyor: Uzmanlar ideal saati açıkladı
Elektrik faturalarının yüksek gelmesinin en büyük nedenlerinden biri elektronik aletlerin yanlış saatlerde çalıştırılması oluyor. Çamaşır ve bulaşık makinesini bu saatler arasında kullanan kişilerin daha az fatura ödedikleri ortaya çıktı.
YAŞAM
06 Nisan 2023 - 10:56