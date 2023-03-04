Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kararına göre, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin elektrik faturasının ödemesini serbest piyasa takas fiyatı üzerinden yapmaları mümkün hale geldi. Uzmanlar, bu sistemin doğru kullanımı durumunda tüketicilerin önemli oranda avantaj sağlayabileceğini dile getiriyor. Özellikle, elektrik tedarik anlaşmalarını saatlik fiyatları dikkate alarak yapan tüketiciler, tüketimlerini fiyatların düşük olduğu saatlerde kullanarak önemli miktarda tasarruf edebilmektedir. Bu yüzden elektrik piyasa takas fiyatlarının takip edilmesi bir hayli önemlidir.
YAŞAM
04 Mart 2023 - 19:22
Çamaşır ve bulaşıkları mutlaka bu saatte yıkayın! Elektrik faturasını şıp diye düşürecek
Elektrik faturaları çamaşır ve bulaşık makinelerinin çalışma saatlerine göre yükseliyor. Çamaşır ve bulaşık makineleri eğer bu saatler arasında çalıştırılırsa elektrik faturasının yarı yarıya düşmesi mümkün oluyor.
YAŞAM
04 Mart 2023 - 19:22