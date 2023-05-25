Çamaşırlarınızın güzel kokması için yapmanız gereken çok basit! 1 kaşık ile buram buram kokusuyla komşu kıskandıran tarif







ÇAMAŞIR YIKARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER







Çamaşırlarınızın daha güzel kokması için bazı temizlik tüyoları vardır. İşte çamaşır yıkarken bilmeniz gerekenler:Çamaşır temizliği için dikkate almanız gereken bazı ipuçları vardır:Deterjan seçimi: Doğru deterjanı kullanmak önemlidir. Kokulu bir deterjan tercih ederek kötü kokuları gidermeye yardımcı olabilirsiniz. Sirke kullanımı: Yıkama sırasında biraz beyaz sirke eklemek çamaşırlarınızın yumuşamasına ve hoş bir koku almasına yardımcı olur. Esansiyel yağlar: Yıkama sırasında birkaç damla lavanta veya limon esansiyel yağı ekleyerek çamaşırlarınıza doğal bir koku verebilirsiniz. Sadece 1 tatlı kaşığı kadar kullanmak bile çamaşırlarınızın güzel kokmasını sağlar. Kokulu ürünler kullanma: Kurutma sırasında, çamaşır makinesinde kullanabileceğiniz kokulu yumuşatıcılar gibi koku veren ürünler tercih edebilirsiniz. Makine temizliği: Çamaşır makinenizi düzenli olarak temiz tutmak önemlidir. Makine temizleyici tabletler veya beyaz sirke kullanarak kötü kokuların oluşmasını engelleyebilirsiniz. Bu ipuçlarını uygulayarak çamaşırlarınızın daha hoş kokmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, çamaşır makinenizdeki kötü kokuları gidermek için sodyum bikarbonat ve sirke kullanabilirsiniz. Ayda bir kez çamaşır makinesine sodyum bikarbonat ve beyaz sirke ekleyerek çalıştırmak, makinedeki küf ve bakterileri ve dolayısıyla kokuyu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu yöntemleri kullanarak çamaşır makinenizi temiz tutabilir ve çamaşırlarınızın taze kokmasını sağlayabilirsiniz.