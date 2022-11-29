Camdaki Kız'da şok iki ayrılık! O isimler tek tek ayrılıyor: Senaryo sil baştan! İşte nedeni







Camdaki Kız’da şoke eden veda!







Hayri’nin eşi dahil oluyor

Feride Hanım’ın intiharı damga vuracak

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi yeni sezona tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Camdaki Kız’dan şok bir ayrılık haberi geldi. Dizinin kemik kadrosundan biri olan o isim 61. Bölümde diziye veda edecek.Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’ın yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden diziden ayrılık haberi geldi. üçüncü sezonuyla reytingleri kasıp kavuran dizinin 61. Bölümünde bir veda yaşanacak.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin ilk bölümlerinden itibaren tansiyonları yükselten, entrikalar kraliçesi Hande Ataizi diziden ayrılacak. 2 bölüm stoklu devam eden dizide ‘ Cana ‘ karakterini canlandıran Hande Ataizi’nin nasıl bir finalle veda edeceği ise merak konusu oldu.Nefeslerin tutulacağı 61.bölümde Hayri’nin eşi Türkan da kadroya dahil oluyor. Türkan karakterini kimin canlandıracağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Entrika ve gizem yaratmayı seven yapım şirketi henüz karakterin yüzünü bir süre göstermeyecek. Dizide Nalan’ın gerçek babası da ortaya çıkacak. Önceki bölümlerde Feride hanım ile konuşmaları sırasında yüzü gösterilmeyen baba, yeni bölümlerde karşımıza çıkacak. Nalan’ın babasını kimin canlandıracağı da netlik kazanmadı ancak usta bir oyuncunun oynayacağı düşünülüyor.Dizinin başlıca karakterlerinden biri olan Feride hanım da diziye veda eden isimlerden biri oluyor. Önceki sezon Nur Sürer’in projeye veda edeceği konuşuluyordu. Fakat yapım şirketi Sürer’in sözleşmesini aralık sonuna kadar uzattı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında Feride’nin intihar ederek hayatına son vereceği yer alıyor. Feride’nin ne zaman diziden ayrılacağı ise henüz gizemini koruyor.