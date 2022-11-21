OGM Pictures yapımında Kanal D'de ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin son bölümü yine reyting rekoru kırmayı başardı. AB'de 7,10 reytingle 18.84 izlenme payına ulaşan Camdaki Kız 20+ABC kategorisinde de 7,59 reytinge ulaşarak 17,57 izlenme payı aldı. Yeni sezonda bambaşka bir boyuta taşınan dizinin son bölümünde yaşananlar ise nefesleri kesti. Dizi reytinglerdeki başarısını sosyal medyaya taşımayı da başardı.
MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 12:46
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı pir açıldı! Bu saatten sonra olacakları Koroğlu ailesi düşünsün
Kanal D'nin başarılı dizisi Camdaki Kız'ın son bölümünde dengeler değişti. Seyirciyi ekran başına bağlayan dizinin son bölümünde yaşananlar herkesin ağzını açık bıraktı. İşte, Camdaki Kız dizisinde dengeleri değiştiren gelişmeler...
MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 12:46
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