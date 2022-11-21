Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı pir açıldı! Bu saatten sonra olacakları Koroğlu ailesi düşünsün













NALAN EVDEN AYRILIYOR

OGM Pictures yapımında Kanal D'de ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin son bölümü yine reyting rekoru kırmayı başardı. AB'de 7,10 reytingle 18.84 izlenme payına ulaşan Camdaki Kız 20+ABC kategorisinde de 7,59 reytinge ulaşarak 17,57 izlenme payı aldı. Yeni sezonda bambaşka bir boyuta taşınan dizinin son bölümünde yaşananlar ise nefesleri kesti. Dizi reytinglerdeki başarısını sosyal medyaya taşımayı da başardı.Son bölümde Nalan gerçekleri öğrenince nefesler tutuldu. 58. bölüm fragmanında Nalan'ın evi terk ettiği görülürken bu hareketi Feride'yi ve tüm ev halkı şaşkına çeviriyor. Fragman karşısında şok olan seyirci ise 58. bölümü heyecanla bekliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikaseyinden esinlenerek ekrana gelen dizinin 58. bölümü Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D'de seyirciyle buluşacak.