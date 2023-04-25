Camdaki Kız dizisinden flaş ayrılık! O isim artık Behzat Ç'de oynayacak!







O İSİM AYRILIYOR











Kanal D'nin popüler dizisi Camdaki Kız, başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergenç, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in paylaştığı bir dizi olarak biliniyor. Ancak, dizinin haziran ayında final yapacağı ve hayranları tarafından sevilen bir karakterin diziye erken veda edeceği haberleri dikkat çekti. Dizinin başrol oyuncularından biri olan ve canlandırdığı karakterle hayli sevilen bir isim, diziden beklenenden daha erken ayrılacak gibi görünüyor. Bu gelişme, dizinin takipçileri arasında şaşkınlık yaratmış durumda.Son bölümde hastaneye yatan ve doktorların ümitsiz bir şekilde durumunu değerlendirdiği Gülcihan karakterine hayat veren usta oyuncu Devrim Yakut, Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'dan finalden önce ayrılacak. Bu haber, Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu. Yakut'un diziden erken ayrılması, dizi hayranları arasında şaşkınlık yaratırken, oyuncunun bir sonraki projesi ise diziseverleri heyecanlandırdı. Devrim Yakut, "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" adlı dizinin 2. sezon ekibinde yer alacak. Mayıs ayında başlaması planlanan dizinin çekimlerine katılacak olan usta oyuncu, yeni projede neler sunacağı merakla bekleniyor. Camdaki Kız'dan ayrılan Yakut'un, Behzat Ç. serisinin devamı niteliğindeki bu dizide nasıl bir performans sergileyeceği dizi severler tarafından heyecanla bekleniyor.