Camdaki Kız dizisinden kötü haber! Nalan ve Hayri'nin akıbeti belli oldu: Duyunca ağzınız açık kalacak













Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız, final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizi, Enis Arıkan'ın da rol aldığı başarılı bir ekip tarafından hayata geçirildi. Enis Arıkan, dizinin finaline yaklaştıklarını açıkladı ve ekibin uzun bir süredir birlikte çalıştığını ve bu süreçten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu da aynı şekilde, dizide çalışmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek harika bir ekip ile birlikte oldukları için şanslı olduklarını söylediler. Camdaki Kız, izleyicilerin beğenisini kazanan ve başarılı bir sezon geçiren bir dizi olarak hatırlanacak.Camdaki Kız dizisinin final tarihi kesinleşti ve mayıs ayının son haftasında ekranlara veda edecek. Dizi, OGM Pictures tarafından yapılmış ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizi, nadim Güç tarafından yönetilmiş ve senaryosu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan tarafından yazılmıştır. Dizinin finalinde, kitaba sadık kalınması durumunda, Nalan Hayri'nin evli olduğunu öğrendiğinde ondan uzaklaşacak, ancak daha sonra Hayri'nin ısrarıyla tekrar bir araya gelecek. Nalan ayrıca Türkân ve çocuklarla yakın bir ilişki kuracak ve onlara sahip çıkacaktır. Kitaba göre, Hayri Laz Kızı adlı bir karakterle aşk yaşayacak, ancak Türkân'dan ve Nalan'dan ayrılmak istemediği için ölümü Laz Kızı'nın elinde olacak.