Camdaki Kız 63. yeni bölümdeki veda herkesi derinden sarstı. 'Camdaki Kız' dizisinde 'Feride' karakterine hayat veren Nur Sürer'in vedası izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
MEDYA
10 Ocak 2023 - 13:08
Camdaki Kız dizisinin Feride'si Nur Sürer İki dizide de rol alacak!
Ünlü oyuncu Nur Sürer, ilk bölümden beri oynadığı Camdaki Kız dizisinden ayrıldı. Camdaki Kız'dan çıkışı büyük yankı uyandıran Sürer, iki dizide de rol alacak. Sürer'in yeni projelerinin neler olduğu belli oldu. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz...
MEDYA
10 Ocak 2023 - 13:08