MEDYA
10 Ocak 2023 - 13:08

Camdaki Kız dizisinin Feride'si Nur Sürer İki dizide de rol alacak!

Ünlü oyuncu Nur Sürer, ilk bölümden beri oynadığı Camdaki Kız dizisinden ayrıldı. Camdaki Kız'dan çıkışı büyük yankı uyandıran Sürer, iki dizide de rol alacak. Sürer'in yeni projelerinin neler olduğu belli oldu. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz...

MEDYA
10 Ocak 2023 - 13:08
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Camdaki Kız dizisinin Feride'si Nur Sürer İki dizide de rol alacak!


Camdaki Kız 63. yeni bölümdeki veda herkesi derinden sarstı. 'Camdaki Kız' dizisinde 'Feride' karakterine hayat veren Nur Sürer'in vedası izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

NUR SÜRER'DEN İKİ BOMBA DİZİ

Medyada yer alan haberlere göre; Usta oyuncu, dizi sonrası deliler gibi çalışırken dün bir Aile dizisi için anlaştı. Nur Sürer, çok güçlü bir kadın olan Aile dizisinde Hülya'yı canlandırıyor. Ay Yapım imzalı dizide ünlü isimler Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Emel Göksu ve Canan Ergüder kamera karşısına geçiyor. İki haftalık bir aradan sonra 'Aile' çekimlerine Sürer dahil olacak. Sürer aynı zamanda Berkun Oya'nın yeni dizisi Çocuk'a konuk oluyor.



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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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