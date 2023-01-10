Camdaki Kız dizisinin Feride'si Nur Sürer İki dizide de rol alacak!







NUR SÜRER'DEN İKİ BOMBA DİZİ







Camdaki Kız 63. yeni bölümdeki veda herkesi derinden sarstı. 'Camdaki Kız' dizisinde 'Feride' karakterine hayat veren Nur Sürer'in vedası izleyenleri gözyaşlarına boğdu.Medyada yer alan haberlere göre; Usta oyuncu, dizi sonrası deliler gibi çalışırken dün bir Aile dizisi için anlaştı. Nur Sürer, çok güçlü bir kadın olan Aile dizisinde Hülya'yı canlandırıyor. Ay Yapım imzalı dizide ünlü isimler Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Emel Göksu ve Canan Ergüder kamera karşısına geçiyor. İki haftalık bir aradan sonra 'Aile' çekimlerine Sürer dahil olacak. Sürer aynı zamanda Berkun Oya'nın yeni dizisi Çocuk'a konuk oluyor.