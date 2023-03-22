Camdaki Kız'ın finali erken ifşalandı! Meğer şimdiye kadarkiler hiçbir şeymiş: Feride Hanım bu günleri iyi ki görmedi!







"Camdaki Kız" Finali











"Camdaki Kız" Final Bölümünün Konu Özeti

"Camdaki Kız" kitabına göre, dizinin final bölümünde Sedat, yüz karası bir kadınla evlenerek mutsuz bir hayat sürecek. Sedat çapkınlıklarına devam ederken, Hayri de yaptığı yanlışların bedelini ödeyecek. Hem Nalan hem de Türkan'ı aldatan Hayri, evli olduğunu öğrenince "Laz Kızı" dediği yeni sevgilisi tarafından öldürülecek. Hayri, Nalan'a tamamen hükmetmek için onu bir odaya kilitleyecek ve sonunda gerçek kötü doğası ortaya çıkaracak. "Camdaki Kız"ın Son Bölümüne Tepkiler

Kanal D'nin en sevilen yapımlarından biri olan "Camdaki Kız"ın final tarihi ve senaryosu geçtiğimiz günlerde medyaya sızdı. Başrol oyuncuları Hayri ve Sedat, güzeller güzeli Nalan'ın duygularını manipüle ve yok etmeye hazırlanıyor. Ancak sonunda ilahi sonuçlarla yüzleşecekler.Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Şakir Ceyhan'ın paylaştığı 'Camdaki Kız' Perşembe akşamları yayınlanıyor. Senaryosunu Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı dizi, 71 bölüm yayınlandıktan sonra bu sezon sona erecek. Finali ise şaşırtacak. Haziran ayında yayınlanacak finalinin, sürükleyici olması bekleniyor.Hayri'nin utanmadan Nalan'a evlenme teklif ettiği "Camdaki Kız"ın son bölümü izleyicileri öfkelendirdi.