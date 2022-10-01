MAGAZİN
01 Ekim 2022 - 12:07

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi güzelliğiyle görenleri hayrete düşürdü!

Sevilen dizi Camdaki Kız'da Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan’ın eşini gören herkes gördükleri güzellik karşısında şaşkına döndüler. Popülaritesi her geçen gün artan başarılı oyuncunun eşi herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte Cihangir Seyhan'ın herkesten sır gibi sakladığı eşi..

MAGAZİN
01 Ekim 2022 - 12:07
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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi güzelliğiyle görenleri hayrete düşürdü!


Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız isimli dizide Hayri karakterini oynayan Cihangir Ceyhan'ın yıldızı her geçen gün parlamaya devam ediyor. 

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi



Oyuncu başarılı performansıyla seyirciden tam not alırken, hayranları da onu yakından takip ediyor. Cihangir Ceyhan'ın paylaşımının ardından eşine bakıp merak edenler gözlerine inanamadı. 

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi

Ailesi ile birlikte gözlerden uzak yaşadığı Cihangir Ceyhan'ın eşinin güzelliği herkesi şaşkına çevirdi.

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi

Ekranın en sevilen yapımlarında yer alması ve başrol oyuncusu olmasıyla herkesin yakından takip ettiği bir kişi haline gelen Cihangir Ceylan, oyunculuğuyla beğeni toplarken, özel hayatı da merak konusu. Ünlü oyuncunun herkesten uzak tuttuğu ailesi ve eşinin ortaya çıkışı magazin dünyasını bomba gibi düştü.

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi

Cihangir Ceyhan'ın aynı zamanda bir çocuğu olduğu da ortaya çıktı. Oğlu ve eşinin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan oyuncunun oğlu kısa sürede sosyal medya dünyasında yeni bir fenomen oldu.

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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