Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eşi güzelliğiyle görenleri hayrete düşürdü!













Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız isimli dizide Hayri karakterini oynayan Cihangir Ceyhan'ın yıldızı her geçen gün parlamaya devam ediyor.Oyuncu başarılı performansıyla seyirciden tam not alırken, hayranları da onu yakından takip ediyor. Cihangir Ceyhan'ın paylaşımının ardından eşine bakıp merak edenler gözlerine inanamadı.Ailesi ile birlikte gözlerden uzak yaşadığı Cihangir Ceyhan'ın eşinin güzelliği herkesi şaşkına çevirdi.Ekranın en sevilen yapımlarında yer alması ve başrol oyuncusu olmasıyla herkesin yakından takip ettiği bir kişi haline gelen Cihangir Ceylan, oyunculuğuyla beğeni toplarken, özel hayatı da merak konusu. Ünlü oyuncunun herkesten uzak tuttuğu ailesi ve eşinin ortaya çıkışı magazin dünyasını bomba gibi düştü.Cihangir Ceyhan'ın aynı zamanda bir çocuğu olduğu da ortaya çıktı. Oğlu ve eşinin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan oyuncunun oğlu kısa sürede sosyal medya dünyasında yeni bir fenomen oldu.