









CAMDAKİ KIZDAKİ LAZ KIZININ ESKİ HALİNE BİR BAKIN!







Camdaki Kız’ın Laz Kızı meğerse estetik güzeliymiş! Şarkıcı Alya’nın eski halini görenler tanıyamadı! Camdaki Kız dizisinde Laz Kızı karakterini canlandıran Alya'nın estetiksiz hali, diziyi izleyenleri şaşırttı. Alya'nın doğal görünümünü görenler inanamadı ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte detaylar...Kanal D'de her perşembe yayınlanan Camdaki Kız dizisinde oynayan Alya, Laz Kızı karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla izleyicileri etkiledi. Alya'nın şarkıcı olarak tanınan biri olmasına rağmen, estetiksiz haliyle görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte diğer ayrıntılar...Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alya, 31 yaşında ve Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan ile aşk yaşamaya başladı. Vücut yapısıyla dikkat çeken Alya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor. Aslen Slovenyalı olan ünlü ismin, dizide elde ettiği başarının ardından estetiksiz haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada gündem olan ismin estetik yapılmadanki halini görenler, "Sadece ben mi estetiksiz kaldım?", "Bence eski hali daha güzelmiş", "Rolünün hakkını veriyor, güzel bir kadın", "Estetiksiz hali daha güzel" gibi yorumlarda bulundu. Alya, her perşembe Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Laz Kızı karakterini başarıyla canlandırarak güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çekti. Şarkıcı Alya'nın estetiksiz halini görenler ise gözlerine inanamadı.