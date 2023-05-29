Camdaki Kız’ın Nalan’ı adeta tüm kurtlarını döktü! Burcu Biricik veda yemeğindeki o görüntüleri çok konuşulacak!













CAMDAKİ KIZ VEDA GECESİNDE O İSİMLER DE YER ALDI





Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayattan ilham alarak yazdığı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, önceki akşam veda partisi düzenleyerek finaline doğru ilerledi. Üç sezon boyunca izleyicilerin ilgisini çeken dizi, tüm ekibin katıldığı özel bir geceyle bitişini kutladı. Camdaki Kız dizisi, başlangıcından itibaren büyük bir izlenme başarısı elde etti. Çekimleri tamamlanan dizinin set ekibi, uzun ve başarılı bir televizyon serüvenini kutlamak adına bir araya geldi. Özel final bölümü için düzenlenen gecede Burcu Biricik'in dansı öne çıktı.Dizinin veda yemeğinde, tüm başrol oyuncuları olan Burcu Biricik, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve diğerleri birlikte yer aldı. Hepsi keyifli bir akşam geçirdi ve birlikte geçirdikleri zamanı kutladı.Camdaki Kız dizisinde daha önce ayrılmış olan ancak ilk sezondan itibaren önemli rollerde sevilerek takip edilen Hande Ataizi ve Nur Sürer, veda gecesinde yer alan isimler arasındaydı. Şu anda yeni dizileriyle hayatlarına devam etseler de, üç sezon boyunca verdikleri emek ve göz alıcı performansları nedeniyle ekip ile birlikte olmayı ihmal etmediler. O geceye dair paylaşılan videolar sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü. Başrol oyuncusu Burcu Biricik, içkisini fazla kaçırınca dans etmeye başladı. Veda yemeğine damga vuran o anlarda beyaz elbisesiyle roman havası eşliğinde muhteşem bir performans sergiledi. Diğer dizi ekibi üyeleri de sahnede yer aldı. Camdaki Kız dizisi, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlandı. Nadim Güç'ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan tarafından kaleme alındı. Dram türündeki dizi, 82. bölümüyle büyük bir final yapmaya hazırlanıyor.