MAGAZİN
21 Şubat 2023 - 14:22

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten kötü haber! Enkaz altında kaldı: Peş peşe deprem vurdu!

Kanal d ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik'in acı günü geldi. Hatay'da dün akşam gerçekleşen 6.4 ve 5.8 deprem sonrasında Biricik amcasının enkaz altında kaldığını duyurdu.

MAGAZİN
21 Şubat 2023 - 14:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten kötü haber! Enkaz altında kaldı: Peş peşe deprem vurdu!


Depremlerle beraber korku dolu anlar yaşanırken dün akşam saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi üzerine Camdaki Kız başrolü Nalan'a hayat veren Burcu Biricik acı haber paylaştı. Amcasının ikametgah adresini paylaşarak yardım çağrısında bulunan Biricik, amcam enkaz altında dedi.

Burcu biricik amcası enkaz altında



Başarılı oyuncu Burcu Biricik, amcasının enkaz altında olduğunu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyururken adres bilgileri Hatay Antakya Küçük dalvan İpek sokak olduğunu söylerken  acil yardım ihtiyacı olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş merkez üstü gerçekleşen iki deprem de yardım çalışmalarına katılan isimler arasında Biricik de yer alırken bu defa kendi yakını için yardım istedi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ