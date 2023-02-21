Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten kötü haber! Enkaz altında kaldı: Peş peşe deprem vurdu!

Depremlerle beraber korku dolu anlar yaşanırken dün akşam saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi üzerine Camdaki Kız başrolü Nalan'a hayat veren Burcu Biricik acı haber paylaştı. Amcasının ikametgah adresini paylaşarak yardım çağrısında bulunan Biricik, amcam enkaz altında dedi.
Başarılı oyuncu Burcu Biricik, amcasının enkaz altında olduğunu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyururken adres bilgileri Hatay Antakya Küçük dalvan İpek sokak olduğunu söylerken acil yardım ihtiyacı olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş merkez üstü gerçekleşen iki deprem de yardım çalışmalarına katılan isimler arasında Biricik de yer alırken bu defa kendi yakını için yardım istedi.