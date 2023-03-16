Camdaki Kız'ın Sedat'ı meğer Yargı'daki o ismin eniştesiymiş! Sevgilisinin abisi çıktı herkes şaştı!













Çamdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyyaz Şerifoğlu, aşk hayatıyla da gündem yarattı. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin Kanal D sunucusu Merve Dinçkol olduğu ortaya çıktı. Çift, ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna duyurdu. Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Merve Dinçkol, muhabirlik ve editörlük yapmaktadır. Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Cüneyt karakterini canlandıran Hakan Dinçkol'un ablasıdır. Merve Dinçkol, Feyyaz Şerifoğlu ile olan uyumu ve güzelliği ile takipçileri tarafından sıklıkla övülüyor.