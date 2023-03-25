Camdaki Kız'ın yıldızı Cihangir Ceylan'ı hiç böyle görmediniz! Meğer ilk o dizide oynamış: Görenler aynı kişi olduğuna inanamadı!







CİHANGİR CEYHAN'IN ESKİ HALİ







Camdaki Kız dizisiyle yıldızı parlayan ve Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın eski hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Peki Cihangir Ceyhan hangi projelerde yer aldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kanal D ekranlarının en çok takip edilen dizilerinden Camdaki Kız kadrosuna sonradan katılan Hayri karakteri Cihangir Ceyhan'ın seneler önceki hali ve yer aldığı projeler herkesi şaşırttı. Sosyal medyanın gündemine düşen eski halleri çok konuşulan Cihangir Ceyhan'ın daha önce Blu TV platformunda Sıfır Bir dizisiyle büyük kitlelere ulaştığı öğrenildi. Sıfır Bir dizisinden sonra ise Alev Alev dizisinde başrol oynayan Cihangir Ceyhan yayınlandığı dönemin fenomen dizisi olan Çukur dizisinde de Azer karakterine hayat vermişti.Cihangir Ceyhan'ın oyunculuk kariyerine başlamadan önce düğün fotoğrafçılığı ve garsonluk yapan Ceyhan'ın ilk sinema deneyimi ise Yusuf filmi ile oldu. Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakteriyle gönüllere taht kuran Cihangir Ceyhan'ın eski halini görenler inanamadı. Cihangir Ceyhan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterine hayat vermiş ve dizi ilk etapta zorluklar içinde çekilerek YouTube platformunda yayınlanmış, sonra ise çok sevilmesi sebebiyle Blu TV platformuyla anlaşmaya varılmıştı. Sıfır Bir Adana dizisinden olaylı şekilde ayrılan Cihangir Ceyhan Çukur dizisi kadrosuna katıldı ve kısa sürede büyük kitlelere ulaştı. Cihangir Ceyhan oyunculuk alanındaki başarılarıyla adından sık sık söz ettiriyor.