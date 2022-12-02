Camdaki Kız Uzan ailesinin hikayesi mi? Gülseren Budayıcıoğlu itiraf etti!







Camdaki Kız Uzan ailesinin hikayesi mi?







Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ın hikayesinin kimin olduğu merak ediliyordu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan dizi için birçok iddia ortaya atılmış ancak tanınmış bir ailenin hikayesi olduğu sosyal medyada konuşulmuştu. Kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, merak edilen soruya yanıt verdi. Camdaki Kız adlı romandan uyarlanan ve gerçek bir hikayenin anlatıldığı Camdaki Kız dizisi iki sezondur ekranlara geliyor. Camdaki Kız’ın hikayesinin Cem Uzan’ın ailesine ait olduğu iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı. Hikayenin kimin olduğu ortaya çıktı.Camdaki Kız dizisinin hikayesi ilk bölümden itibaren herkesin dikkatini çekmişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin gerçek bir hayat hikayesini anlattığı biliniyor. Dizideki hikayenin Uzan ailesini anlattığı söylentileri bulunuyordu. Budayıcıoğlu bu konuya açıklık getirdi. Daha önce İstanbullu Gelin dizisinin de Uzan ailesini anlattığı konuşulmuştu. Gülseren Budayıcıoğlu katıldığı bir programda tüm iddialara ilk kez yanıt verdi. Budayıcıoğlu, İstanbullu Gelin için de böyle şeyler söylendiğini ancak hikayelerin Uzan ailesine ait olmadığını söyledi. “ Tabii ki değil, zaten öyle olsa Uzan ailesi beni bulmaz mı, niye bizi yazdınız demez mi? “ diyerek tüm iddiaları yalanladı. Hikayelerinin Uzan ailesi ile bağlantılı olmadığının altını çizen ünlü yazar, bir kitabın 3 yıllık yazım sürecinden geçtiğini ve her ayrıntı ile kendisinin ilgilendiğini söyledi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanan Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizileri oldukça beğeni toplamıştı.