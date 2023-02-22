Camdaki Kız ve Yargı izleyicileri yıkıldı! Kanal D kararını verdi: Değişiyor

Kahramanmaraş'ta iki depremle sarsılan ülkemizde her televizyon kanalı günlerdir moloz alanında yaşananları haber yapıyor ve deprem bölgesinden kayıt yapıyor.Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı deprem bölgelerinde yaralar tüm hızıyla iyileşiyor.
TV kanalları geri döndü!Devlet televizyonu TRT1 depremi yayınlamaya devam ederken, ticari kanallar normale dönüyor. Şimdilik eski filmler özel kanallarda yayınlamaya başladı.
İddialı filmler :
Birkaç haber sitesi, dizinin Mart ayında yayınlanacağını öne sürdü. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş gibi dizilerle ilgili önemli kararlar alındı. Kanal D, diziyi önümüzdeki hafta yayınlamaya başlayacak.Bu iddia, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'na yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı.