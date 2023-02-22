Dizi
22 Şubat 2023 - 12:00

Camdaki Kız ve Yargı izleyicileri yıkıldı! Kanal D kararını verdi: Değişiyor

Kanal D Ekranlarında Üç Kız Kardeş ve Camdaki Kız dizisi için yeni bir karar yayınlandı. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu da iddiaları doğruladı.

Dizi
22 Şubat 2023 - 12:00
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Camdaki Kız ve Yargı izleyicileri yıkıldı! Kanal D kararını verdi: Değişiyor
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Kahramanmaraş'ta iki depremle sarsılan ülkemizde her televizyon kanalı günlerdir moloz alanında yaşananları haber yapıyor ve deprem bölgesinden kayıt yapıyor.Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı deprem bölgelerinde yaralar tüm hızıyla iyileşiyor. 

 TV kanalları geri döndü!

 Devlet televizyonu TRT1 depremi yayınlamaya devam ederken, ticari kanallar normale dönüyor. Şimdilik eski filmler özel kanallarda yayınlamaya başladı. 

İddialı filmler :



Birkaç haber sitesi, dizinin Mart ayında yayınlanacağını öne sürdü. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş gibi dizilerle ilgili önemli kararlar alındı. Kanal D, diziyi önümüzdeki hafta yayınlamaya başlayacak.Bu iddia, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'na yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı.

Üç kız kardeş ne ​​zaman?

Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 21 Şubat 2023 tarihinde yayınlanacak.

Yeni bölüm adalet ne zaman? Kanal D'nin aldığı karara göre, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Kıyamet dizisinin yeni bölümü 26 Şubat 2023 tarihinde prömiyer yapacak.

Camdaki Kız ne zaman ?

Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan "Camdaki Kız"ın yayın tarihi de belli oldu. Cumhuriyet'i düzenledikten sonra. Camdaki Kız dizisi 23 Şubat 2023'te ekranlarda!

Yargı'nın yeni bölümü ne zaman?

 Kanal D'nin aldığı karara göre, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yargı dizisinin yeni bölümü 26 Şubat 2023 tarihinde prömiyer yapacak.Camdaki Kız

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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