YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:24

Cami inşaatında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Karaman'da yapımı devam cami inşaatındaki tahta kalıp ve malzemelerin yanması sonucu büyük çapta parasal zarar oluştu.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:24
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Cami inşaatında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü


Yangın, gece saat 23.45 sıralarında Urgan Mahallesi'nde bulunan TEKMARSAN Sanayi Sitesi'ndeki yapımı devam etmekte olan cami inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cami içerisindeki tahta kalıp ve malzemeler belli olmayan bir nedenle biranda yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay mahaline itfaiye ve polis ekipleri yollandı.



Olay yerine ulaşan polis ekipleri cami çevresinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiyede yangına müdahalede bulundu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, büyük çapta maddi zarar oluştu. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

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Haber Editörü
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