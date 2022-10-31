GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:16

Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 ilde toz taşınımı yaşanacağı duyuruldu. Bu illerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:16
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Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak


Meteoroloji Genle Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre, Pazartesi günü için Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı. 9 ilde etkisini gösterecek toz taşınımı için çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar yaşanması söz konusu olacak.

9 il için çamur yağmuru alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman’da Suriye’den gelen toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı, bu illerde ulaşımın aksamasına ve çamur yağışına neden olabilecek. Bu nedenle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.



Meteoroloji’den yapılan uyarıda şu ifadeler yer alıyor:

“ Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu’da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir “ denildi.

Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yukarıda yer alan 9 ilde yaşayan vatandaşların mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve çamur yağışlarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Toz taşınımı nedir, neden olur?

Bir doğa olayı olan toz taşınımı, çöllerde daha büyük olan toz parçacıklarının kaynak alanlarının yakınlarından çökerken küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat ederek farklı yerlere ulaşabiliyor. Toz taşınımı olayı, etkisini toz fırtınalarıyla uzak alanlara taşıyabilmektedir. Bu olayda fırtına ve çamurlaşma sık sık görülmektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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