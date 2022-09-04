Edinilen bilgiye göre, Tayyar Paşa Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra hayrına cami avlusu ve tuvaletleri temizlikliğini yapan 57 yaşındaki Çağlar Yıldırım, tuvaletin içerisinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık personelleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, olay mahali incelemesinin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 22:00
Cami tuvaletinde ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 22:00
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