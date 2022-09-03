Camiden Antika Zannedip Malzeme Çaldı













Konya'da bir camiye giren hırsız, antika zannettiği malzemeleri çaldı. Hırsızlık şüphelisini tespit edilen polis ekipleri şahsı evinde çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde bulunan 63 yıl önce inşa edilen Odacı Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide bulunan çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri düğmeye bastı. Camide bulunan güvenlik kameralarından olayın şüphelisinin bundan önce birçok hırsızlık olayına karışan şahıs olduğunu tespit edilen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli Mehmet K. ilk ifadesinde malzemelerin görünüm itibarıyla antika olduğunu düşündüğünü ve satmayı planladığını itiraf etti. Polis ekiplerince evde yapılan aramada elde ettikleri malzemeler ise cami görevlilerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet K'nin daha önce hırsızlık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu öğrenildi.