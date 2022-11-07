GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:39

Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara neden oldu

İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nin dış cephesi, bakım sonrası vinç parçalarının düşmesi sonucu hasar gördü. Maddi hasar dışında herhangi bir yan etkisi olmayan kuledeki sorunun giderilmesi için çalışmaların başlaması nedeniyle ziyaretçilere giriş kapatıldı.

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:39
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Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara neden oldu


Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde yapılan rutin bakımın ardından cephe vincinin düşen parçalarının dış cephede hasara yol açtığı, yüzeydeki hasar giderilene kadar ziyaretçilerin içeri alınmayacağı bildirildi.

DIŞ CEPHEDE HASAR VAR

Çamlıca Kulesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu akşam kulenin dışının düzenli bakımının yapılmasının ardından cephe vincinin bazı bölümlerinin düştüğü ve dış yüzeyinin hasar gördüğü bildirildi.

MADDİ HASAR DIŞINDA OLUMSUZ YOK



Tüm operasyonların sıkı güvenlik önlemleri ile yürütüldüğü belirtilen açıklamada, maddi hasar dışında herhangi bir olay yaşanmadığı açıklandı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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