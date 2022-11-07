Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara neden oldu







DIŞ CEPHEDE HASAR VAR

MADDİ HASAR DIŞINDA OLUMSUZ YOK







Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde yapılan rutin bakımın ardından cephe vincinin düşen parçalarının dış cephede hasara yol açtığı, yüzeydeki hasar giderilene kadar ziyaretçilerin içeri alınmayacağı bildirildi.Çamlıca Kulesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu akşam kulenin dışının düzenli bakımının yapılmasının ardından cephe vincinin bazı bölümlerinin düştüğü ve dış yüzeyinin hasar gördüğü bildirildi.Tüm operasyonların sıkı güvenlik önlemleri ile yürütüldüğü belirtilen açıklamada, maddi hasar dışında herhangi bir olay yaşanmadığı açıklandı.