YAŞAM
09 Eylül 2022 - 21:56

Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların isimleri belli oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otobüs ile silaj yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların isimleri belli oldu.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 21:56
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Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların isimleri belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Hamzaoğlu köyü mevkiinde Sinop'tan yolcu aldıktan sonra İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait, Sadık Güner idaresindeki 48 DG 966 plakasına sahip yolcu otobüsü ile aynı istikamette hareket halinde olan Ahmet Kayar idaresindeki 37 ED 523 plakasına sahip silaj yüklü traktör çarpıştı. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Zeki Kayar, olay mahalinde hayata gözlerini yumdu.
Ayrıca traktör sürücüsü Ahmet Kayar ile otobüste yolcu olarak bulunan Hasibe Altıntaş, Fatma Günaydın, Mehmet Palta, Zekiye Salla, Yaşar Güneş, Ercan Kömürcü, Ercuman Kutur, Salih Cengiz Doğan, Fatma Sarısoy, Gamze Eren ve Şefika Eren yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla sağlık, itfaiye ve emniyet güçleri yollandı. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi ve Boyabat Devlet Hastanesine yollandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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