Ayvacık ilçesi açıklarında 10 Eylül günü saat 22.20'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-4510 yollandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 20:42
Çanakkale açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bot içindeki 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 20:42
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