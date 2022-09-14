Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 13 Eylül saat 04.50'de İtalya rotası üzerinde seyreden yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) yollandı. Yelkenli tekne içerisindeki 56 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 19:19
Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 19:19
EDİTOR
İlginizi Çekebilir