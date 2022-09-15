Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı













Çanakkale açıklarında 14 Eylül saat 07.00'de Eceabat ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan özel tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-66) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-903) yollandı. Durdurulan tekne içerisindeki 84 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.