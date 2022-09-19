Ayvacık ilçesi açıklarında 18 Eylül günü saat 06.30'da lastik botların içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-28 yollandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 21:10
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bot içindeki 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 21:10
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