YAŞAM
04 Eylül 2022 - 16:11

Çanakkale'de devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tur otobüsü su kanalına devrildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin ise yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 16:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çanakkale’de devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı


Dün günün erken saatlerinde meydana gelen kazada, Kocaeli'nden Çanakkale'ye gelen Özgür Ercan idaresindeki 34 KLC 80 plakasına sahip tur otobüsü, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay mahaline ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Kazada araçta bulunan 54 kişi yaralanırken, yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya yaşamını yitirdi. Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı'nca gözaltına alınan otobüs şoförü Özgür Ercan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



54 kişinin yaralandığı kazada 45 yaralı taburcu olurken, Gülcan Uzun (61), Erdoğan Çınar (67), Nurcihan Eşlik (69), Ayşe Dinç (66), Serpil Dinç (68), Hayriye Sönmez (64) Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Münire Yazıcı (56), Nuran Doğru (70), Dilek Nogay Kanmaz (51) ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavisi devam etmekte. Tedavisi sürmekte olan hastaların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...