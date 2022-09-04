Çanakkale’de devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı













Dün günün erken saatlerinde meydana gelen kazada, Kocaeli'nden Çanakkale'ye gelen Özgür Ercan idaresindeki 34 KLC 80 plakasına sahip tur otobüsü, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay mahaline ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Kazada araçta bulunan 54 kişi yaralanırken, yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya yaşamını yitirdi. Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı'nca gözaltına alınan otobüs şoförü Özgür Ercan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.54 kişinin yaralandığı kazada 45 yaralı taburcu olurken, Gülcan Uzun (61), Erdoğan Çınar (67), Nurcihan Eşlik (69), Ayşe Dinç (66), Serpil Dinç (68), Hayriye Sönmez (64) Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Münire Yazıcı (56), Nuran Doğru (70), Dilek Nogay Kanmaz (51) ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavisi devam etmekte. Tedavisi sürmekte olan hastaların durumunun iyi olduğu öğrenildi.