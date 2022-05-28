Çanakkale'de korkunç cinayet! Kürek ile öldürüldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kanibey köyünde gerçekleşen cinayette 3 yıl önce Mardin İlinin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak çalışmaya gelen 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde bulunan özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.
Hakkı Elalmış'ın akrabalarından olan Abdullah Demir adlı kişi ailesi ile birlikte aynı köyde bulunan başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış burada Türkan Demir ile tartışmaya başladı.
İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönerken kavgada Elalmış, eline geçirdiği kürek ile Türkan Demir’in kafasına birkaç kez vurarak öldürdü .Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadının gözlerini oydu.
Korkunç Cinayet sonrasında oradan geçen bir işçi talihsiz kadını kanlar içerisinde yerde yatarken bularak durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi. Talihsiz kadının cesedi otopsi için Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri görüntüleri incelediklerinde tüyler ürperten bir detayla karşılaştılar. Ölen eşinin cesedini hastaneye kaldıran acılı eş Abdullah Demir'i yanına gelen Hakkı Elalmış teselli etti.
Jandarma ekipleri görüntüleri inceledikten sonra Elalmış'ı gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
Hakkı Elalmış'ın akrabalarından olan Abdullah Demir adlı kişi ailesi ile birlikte aynı köyde bulunan başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış burada Türkan Demir ile tartışmaya başladı.
İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönerken kavgada Elalmış, eline geçirdiği kürek ile Türkan Demir’in kafasına birkaç kez vurarak öldürdü .Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadının gözlerini oydu.
Korkunç Cinayet sonrasında oradan geçen bir işçi talihsiz kadını kanlar içerisinde yerde yatarken bularak durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi. Talihsiz kadının cesedi otopsi için Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri görüntüleri incelediklerinde tüyler ürperten bir detayla karşılaştılar. Ölen eşinin cesedini hastaneye kaldıran acılı eş Abdullah Demir'i yanına gelen Hakkı Elalmış teselli etti.
Jandarma ekipleri görüntüleri inceledikten sonra Elalmış'ı gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.