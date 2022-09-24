Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri günün erken saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasaya aykırı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarıyla düğmeye bastı. Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam etmekte olan ekipler, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Öte yandan, kaçak göçmenlerden dahil edilen bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen sürdürüldüğü öğrenildi.İpek Yavaş
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 16:23
Çanakkale'de mülteci teknesi battı: 6 ölü, 1 kayıp
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknedeki 22 kaçak göçmenden 4'ü çocuk 6'sı denizde boğularak öldü, 15'i ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 16:23
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