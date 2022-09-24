Çanakkale'de mülteci teknesi battı: 6 ölü, 1 kayıp













Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri günün erken saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasaya aykırı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarıyla düğmeye bastı. Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam etmekte olan ekipler, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Öte yandan, kaçak göçmenlerden dahil edilen bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen sürdürüldüğü öğrenildi.