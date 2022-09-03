YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:57

Çanakkale'de Tur Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 54 Yaralı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tur otobüsü su kanalına devrildi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çanakkale'de Tur Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 54 Yaralı


Çanakkale'nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tur otobüsü su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi ölürken, 54 kişi de yaralandı.


Kocaeli'nden Çanakkale'ye gelen tur otobüsü Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür Ercan'ın idaresindeki 34 KLC 80 plakasına sahip tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru hareket ederken direksiyon kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak suretiyle 55 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya hayata gözlerini yumdu. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesine, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesine, 4 yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesine, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesine, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.




Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da kaza sonrasında bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan yolcu bulunmadığını belirten Vali Aktaş, “Kocaeli'nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs günün erken saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu, 3 mürettebat bulunmakta. Kazada maalesef bir yolcumuz yaşamını yitirdi. Yaralı vatandaşlar Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müsaade altındalar. Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor” dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Hayalleri yangında kül oldu
Hayalleri yangında kül oldu
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Son Haberler
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı