Çanakkale-Ezine yolunda kontrolden çıkan tur otobüsü su kanalına devrildi

Özgül Erkan'ın idaresinde olan ve 3 çalışan ile 52 yolcusu bulunan tur otobüsü, Çanakkale-Ezine karayolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bulunan bariyerlere çarptı ve daha sonra sun kanalına devrildi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Tur Otobüsü su kanalına devrildi">
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 54 yaralı ise Çanakkale, Ayvaçuk, Ezine ve Bayramiçi'nde bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı. Çetinkaya'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının hemen ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Çanakkale Valisi İlami Aktaş ve Ezine Valisi Yunus Kızılgüneş, yetkililerden bilgi aldı. Otobüs, daha sonra çekicinin yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.