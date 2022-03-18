Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor

'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü' unvanına sahip toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya kadar düşecek.
Açılışı bugün gerçekleşen köprü ulaşımda büyük hizmet sunacak. Yapılan köprünün tasarımı ise oldukça dikkat çekiyor. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olma unvanına da sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış törenine katılırken törende konuşma yapan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
- Projemiz ile ülkemiz yatırım, üretim, ihracat, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştı. Köprümüzün mimarisi ve teknik özellikleri 100 yılın destanını bugünlere taşıyor. Ülkemizin simge yapılarından biri milletiyle buluşuyor. Otoyol ve köprünün hizmete girmesiyle ulaşım, turizm, üretim, ticaret ve hizmet sektörü çok daha canlanacaktır. Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yoluna katkı sağlayacak. Feribotla saatlerce süren geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Proje 1.5 yıl önce tamamlandı.
- Amacımız ülkemizin rekabet gücüne toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemidir. Hedeflediğimiz yeni Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdik.” ifadelerine yer verdi.
Köprü özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılırken köprünün detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya kadar düşürecek.
Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.
Öte yandan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete başlayacak olan köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacak. Toplam maliyeti . 3.1 milyar Euro'ya mal olan köprünün geçiş ücreti de bugün belli oluyor.
Açılışı bugün gerçekleşen köprü ulaşımda büyük hizmet sunacak. Yapılan köprünün tasarımı ise oldukça dikkat çekiyor. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olma unvanına da sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış törenine katılırken törende konuşma yapan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
- Projemiz ile ülkemiz yatırım, üretim, ihracat, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştı. Köprümüzün mimarisi ve teknik özellikleri 100 yılın destanını bugünlere taşıyor. Ülkemizin simge yapılarından biri milletiyle buluşuyor. Otoyol ve köprünün hizmete girmesiyle ulaşım, turizm, üretim, ticaret ve hizmet sektörü çok daha canlanacaktır. Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yoluna katkı sağlayacak. Feribotla saatlerce süren geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Proje 1.5 yıl önce tamamlandı.
- Amacımız ülkemizin rekabet gücüne toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemidir. Hedeflediğimiz yeni Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdik.” ifadelerine yer verdi.
Köprü özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılırken köprünün detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya kadar düşürecek.
Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.
Öte yandan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete başlayacak olan köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacak. Toplam maliyeti . 3.1 milyar Euro'ya mal olan köprünün geçiş ücreti de bugün belli oluyor.