MAGAZİN
31 Ağustos 2022 - 14:47

Canan Ergüderden yeni paylaşım geldi

Ünlü oyuncu Canan Ergüder’e yakın zamanda doktorlar tarafından meme kanseri teşhisi konulmuştu. Oyuncu kadrosunda yer almış olduğu diziden ayrılık kararı alıp tedavisine başlayan ünlü oyuncu Ergüder, hayranlarıyla son halini paylaştı. Altın sarısı saçlarından eser kalmayan ünlü oyuncunun son hali haberimizde…

MAGAZİN
31 Ağustos 2022 - 14:47
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Canan Ergüderden yeni paylaşım geldi


2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile dünya evine giren ünlü oyuncu Canan Ergüder sevenlerine iyi haberler var…

Canan Ergüder Sosyal Medya Hesabından Sağlık Durumuyla İlgili İyi Haberler Paylaşıyor



Kısa bir süredir rol almış olduğu diziden yaşamış olduğu meme kanseri rahatsızlığından dolayı ayrılık kararı olan ve tedavisine başlayan Canan Ergüder, aralıklı olarak sosyal medya hesabından hayranlarını durumuyla ilgili bilgiler veriyor.

Canan Ergüder

Canan Ergüder’den İmaj

Bugün yapmış olduğu paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun imaj değişikliğine gittiği gözlerden kaçmadı.

Canan Ergüder

“Canım Ebru’mla Muhteşem Bir Gündü”

Canan Ergüder sosyal medya hesabında yapmış olduğu fotoğraf paylaşımının altında "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebru'm seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" ifadelerine yer verdi.

Canan Ergüder

“İşime Ara Veriyorum”

Canan Ergüder rol almış olduğu diziye yaşamış olduğu olumsuz sağlık koşullarından dolayı veda ederken, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yola beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum." İfadeler de bulunmuş ve hayranlarını oldukça üzmüştü.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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