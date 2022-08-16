SİYASET
16 Ağustos 2022 - 14:19

Canan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında resen soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı söylediği sözlerden dolayı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması yapılan Canan Kaftancıoğlu'na resen soruşturma başlatıldı.

SİYASET
16 Ağustos 2022 - 14:19
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Canan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında resen soruşturma


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay tarafından CHP üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Kaftancoğlu ile ilgili suçlama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri gösterildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında savcılık bazı basın yayın organlarında yayınlanmış olan haberlerin incelendiği ve aynı zamanda 12 Ağustos günü İstanbul Planlama Ajansı merkezinde yapılan toplantıda, Kaftancıoğlu'nun gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı sarf ettiği söz ve beyanların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması çerçevesine alındığı bu ifadelerinden dolayı da Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Canan Kaftancıoğlu'na soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları harekete geçti!

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Cumhurbaşkanı ile ilgili küçük düşürücü ifadeler kullanmasında dolayı Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik aşağılayıcı ve hukuk düzeninin hiç bir şekilde kabul etmeyeceği üslüpla yüz kızartıcı ifadeler kullandığı bu sözlerin ise

onur, şeref ve haysiyet zedeleme kapsamında girmesi nedeniyle ağır hakaret ve kişilik haklarının ihlalin tanımlandığı ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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