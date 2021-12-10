Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanına hakaretten 290 bin TL ceza!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu paylaşımlarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla birlikte bir dava açıldı. 28 Nisan tarihinde İstanbul Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Kaftancıoğlu'na 56 bin TL manevi tazminat ödeme cezası verilmişti.
Davacı Erdoğan'ın ve davalı Kaftancıoğlu'nun avukatları ise verilen karar sonrası İstinaf Mahkemesi'ne ayrı ayrı itiraz dilekçelerinde bulundular. Erdoğan'ın avukatlarının İstinaf Mahkemesi'ne sundukları dilekçede 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın dikkate alınmayarak gerçekleştirilen bazı hakaretlerden dolayı ret kararı verilmesinin, Anayasa'ya usulen aykırı olduğu belirtildi. Mahkemenin karar bağladığı tazminat miktarının az olduğunun ifade edildiği itiraz dilekçesinde, yapılan her bir paylaşım için ayrı ayrı açılan tazminat miktarlarının tek bir kalemde karara bağlanmaması gerektiği aktarıldı.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDE
Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı tarafından sunulan dilekçede ise, siyasi kişiliğe sahip bireylerin eleştiri ve hoşgörüyle ilgili konulan sınırların üstünde yer alması gerektiği belirtilirken Kaftancıoğlu'nun gerçekleştirdiği söz konusu paylaşımlarında tamamen siyasi eleştiriler ve sözler yer aldığı, davacı tarafa doğrudan hedef konulmadığı ve paylaşımlarında tamamen eleştiri sınırları kapsamında yapıldığı belirtildi.
Her iki tarafın itirazını incelemeye alan İstinaf Mahkemesi ise olayın gelişim yönünü, taraf kişilerin konumlarını, olayın yaşandığı tarihi, davalı tarafın kullanmış olduğu ifadeleri, yapılan eylemin davacı üzerinde bıraktığı etkilerin değerlendirildiği inceleme aşamasında davacı taraf olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yararı adına hükme konu olan manevi tazminat miktarının az olduğunu ve Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği 14 paylaşımından biri için 50 bin TL ödemesine, diğer 6 paylaşımı için de 40 biner TL ödemesine karar verdi. İstinaf Mahkemesinin karar metninde Canan Kaftancıpğlu'nun toplam 290 bin TL manevi tazminat miktarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödemesine karar verildiği bildirildi.
Davacı Erdoğan'ın ve davalı Kaftancıoğlu'nun avukatları ise verilen karar sonrası İstinaf Mahkemesi'ne ayrı ayrı itiraz dilekçelerinde bulundular. Erdoğan'ın avukatlarının İstinaf Mahkemesi'ne sundukları dilekçede 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın dikkate alınmayarak gerçekleştirilen bazı hakaretlerden dolayı ret kararı verilmesinin, Anayasa'ya usulen aykırı olduğu belirtildi. Mahkemenin karar bağladığı tazminat miktarının az olduğunun ifade edildiği itiraz dilekçesinde, yapılan her bir paylaşım için ayrı ayrı açılan tazminat miktarlarının tek bir kalemde karara bağlanmaması gerektiği aktarıldı.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDE
Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı tarafından sunulan dilekçede ise, siyasi kişiliğe sahip bireylerin eleştiri ve hoşgörüyle ilgili konulan sınırların üstünde yer alması gerektiği belirtilirken Kaftancıoğlu'nun gerçekleştirdiği söz konusu paylaşımlarında tamamen siyasi eleştiriler ve sözler yer aldığı, davacı tarafa doğrudan hedef konulmadığı ve paylaşımlarında tamamen eleştiri sınırları kapsamında yapıldığı belirtildi.
Her iki tarafın itirazını incelemeye alan İstinaf Mahkemesi ise olayın gelişim yönünü, taraf kişilerin konumlarını, olayın yaşandığı tarihi, davalı tarafın kullanmış olduğu ifadeleri, yapılan eylemin davacı üzerinde bıraktığı etkilerin değerlendirildiği inceleme aşamasında davacı taraf olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yararı adına hükme konu olan manevi tazminat miktarının az olduğunu ve Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği 14 paylaşımından biri için 50 bin TL ödemesine, diğer 6 paylaşımı için de 40 biner TL ödemesine karar verdi. İstinaf Mahkemesinin karar metninde Canan Kaftancıpğlu'nun toplam 290 bin TL manevi tazminat miktarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödemesine karar verildiği bildirildi.