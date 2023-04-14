Canan Karatay'dan kabızlığa son veren besin önerisi! Sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor..







ETKİSİNİ GÖRÜNCE ŞAŞIRACAKSINIZ!







BİNBİR DERDE DEVA ANDIZ PEKMEZİ FAYDALARI

KABIZLIK SON BULUYOR

ANDIZ PEKMEZİ NASIL TÜKETİLİR?

Doğal şifa deposu olarak tanımlanan andız pekmezi hakkında şok edici bilgiler veren Canan Karatay, er gün bir kaşık pekmez yiyenlerin demir gibi olduğunu anlattı. Karatay, vücut direncinin artmasını isteyenlerin mutlaka andız pekmezini tüketmesi gerektiğini söyledi.Andız pekmezinin ramazan ayı ve sonrası için biçilmiş bir kaftan olduğunu belirten Canan Karatay, sahurla birlikte birer kaşık yenmesi gerektiğini vurguladı.Sahurda bir kaşık pekmez içen kişi direncini kaybetmez. Özellikle ramazan ve oruç dönemlerinde vücut direnci düşer ve kabızlık yaşarsınız. Katkı maddesi içeren gıdaları tüketmek hazımsızlığa neden olabilir ve kabızlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle kabızlığa çeşitli çözümler aranır. İşte tam burada Canan Karatay'ın sağlıklı ipuçlarıyla bilinen Andız Pekmezi taktiği devreye giriyor. İşte kabızlık sorununa iyi gelen andız pekmezinin faydaları..Türkiye'de yüzyıllardır tüketilen Andız pekmezi, doğal şifa kaynağı şeklinde tanımlanır. Düzenli tüketildiği zaman kabızlığın bıçak gibi kesilmesine neden olan pekmezin diğer faydaları ise şöyle: - Andız pekmezi, içerdiği esansiyel yağlar sayesinde vücudun direncini artırmaya yardımcı olan antioksidan özelliğe sahiptir. - Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan Andız pekmezi birçok sağlık sorunları tedavisinde de kullanılmaktadır.- Ağız yaralarına iyi gelir ve ülser oluşumunu engeller. - Diş eti iltihabı ve ağız kokusu gibi çeşitli ağız hastalıklarına çok iyi gelir. - Eklemlere, kemik erimesine ve romatizmal ağrılara iyi gelir. - Kemik sağlığına iyi gelir ve osteoporoz riskini azaltır. - Düzenli tüketildiği takdirde toksinlerin atılmasını destekler. - Kabızlık gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır, sindirim sistemine faydalıdır.Andız pekmezi genel olarak doğal tatlandırıcı şeklinde kullanılmaktadır. Kahvaltıda peynir, zeytin ve ekmeğin üzerine sürülerek tüketilebilir. Süt veya sıcak çay ile yenilebilen andız pekmezini yemeklerde baharat olarak da kullanalabilirsiniz. Bazı tariflerde pekmez tahin, fındık veya makaronla karıştırılarak yenir. Andız pekmezi diğer tatlandırıcılar kadar tüketilmemelidir. Önerilen günlük miktar 1 ila 2 yemek kaşığıdır.