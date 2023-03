Canan Karatay'dan kısırlık ve menapoz yaşayan genç nesile hayat kurtaran tavsiyeler!

CANAN KARATAY'DAN ALTIN ​​TAVSİYELER











PAKETLİ ÜRÜNDEN MUTLAKA KAÇIN

TARIMSAL ÜRÜNLERLE YIKANMIŞ EKMEK YEMEYİN

Profesör Dr. Canan Karatay, tek sıralayarak, kimyasal ve plastikten uzak durulmasının insan sağlığına çok büyük fayda sağlayacağını söyledi. En sağlıklı meyvenin zeytin olduğundan bahseden Karatay, hem iftar sofraları hem de sahur sofraları için beslenme tavsiyeleri de verdi. "Hazır çorbaları iftar sofrasında yemeyin." diyen Prof. Dr. Canan Karatay'dan altın niteliğinde tavsiyeler..Prof. Dr. Canan Karatay, 'Ramazanın ilk günlerinde nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeliyiz?' şeklinde sorulan sorulara yanıt verdi. aratay genel sağlığımızın kötü olduğunu fakat özellikle gençlerdeki durumun aslında daha da kötü bulduğunu söylerken şu anda, çoğu genç vücuttaki mukus nedeniyle kısır olduklarını ifade etti.Nasılsın, hayat nasıl? Sağlık iyi olduğunda, her şey yolundadır. Haftanın dört günü hastanede çok yoğun çalışıyorum. Çoğu zaman yoruluyorum ama çalışmak, üretmek, insanlara yardımcı olmak beni mutlu yapıyor. Günlüğün etkisi çok büyük fakat genel olarak insanlar uzun süre çok mutsuz ve çoğumuz birçok sağlık sorunu yaşıyoruz. İnternette bir fotoğraf gördüm. 1970'lerin kumsallarını gösteriyor, herkes sıska. 2021'de plajları keşfedin; Şişman olmayan kimse yok, resmen enine doğru genişleme yaşıyoruz. Mutsuz, tatminsiz, sevilmeyen hale düştük. unda yemeğin etkisi büyük! Sağlıksız bir bireyin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ne, ne kadar sağlıklı bilemeyiz.. Her uzmandan farklı bilgiler geliyor.. Kork ama korkmak yeterli değil. Farkında olacaksın, tercih ederek alışveriş yapacaksın ve kendini sorgulayacaksın. Başkalarının fikrini bir zorunluluk olarak almak doğru değil! Kendi sağlığınızdan siz sorumlu olacaksınız.Hayatım boyunca hiç marketten yoğurt alıp yemedim. Raf ömrünü uzatmak için içinde bomba görmüş gibi katkı maddeleri ve koruyucu kimyasallar bulunan her türlü üründen uzak durun! Genç nüfusun tamamı hasta. Bugün 20-30 yaş arası çocuklar bana geliyorlar. 3 kalem veya 4 kalem ilaçları var. Beni görmeye gelen hastaları tanıyorum. 30'lu yaşlarındaki kadınlar artık menopoza giriyor. Hepsi tüp bebek yapmak adına sıraya girdi. Sadece kadınlar değil, erkekler de… Tüm bunların sebebi kimyasalların vücutta neden olduğu hormonal dengesizlik! Dezenfektanlar ve temizleyiciler Marmara'da mukus kaynağıdır. Adet döngünüz bozulduysa, 30'lu yaşlarda menopoza girmiş iseniz ya da sperm sayınız düşükse bilin ki vücudunuzda müsilaj etkisi var.Kimyasallardan, sentetiklerden uzak durmak zorundasınız. Her şeyden önce, üretici gıdada "glukofosat" adı verilen tarımsal bir zehir kullanmayacak! Meme ve prostat kanserinin nedenlerinden biridir. Sonra "Ekmek yemeyin" dediğimde kızdılar. Ben; "Tarım zehriyle yıkanmış buğday yemeyin" dedim. Kahvaltı en önemli öğünüdür ve atlanmamalıdır. Tabağınızda 2-3 yumurta olduğundan emin olun. Menemen ve birden fazla peynirli omlet de mevcuttur. Peyniriniz şerbetten fermente edilmiş olmalıdır. 30 ila 40 zeytin yenilebilir. "Sağlıklı meyve ne yemeli?" diye sorun, “Zeytin yiyin” derim..