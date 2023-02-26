Canan Karatay'ın gizli formülü! Her sabah bunu yiyen amansız hastalıktan kurtulacak!







Ezine peynirinin faydaları







Osteoporozu Önlemek

Ezine peynirinin diğer faydaları

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Karatay'a göre kahvaltıda tükettiğimiz besinler sağlığımız için çok önemli. Osteoporoz ve eklem ağrıları da dahil olmak üzere birçok hastalığın önlenmesine katkı sağlayan besinlere dikkat edilmesini öneriyor.Dr. Canan Karatay, Ezine peynirinin şirden mayası ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu açıkladı. Tam yağlı ve tam kaya tuzu ile yapılan peynir altı ay boyunca fermente ediliyor. Peynirin her gün ve en az avuç içine sığacak miktarda tüketilmesini öneriyor.Sağlık uzmanı, peynirin en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağı olduğunu vurguladı. Peynirin sıklıkla tüketildiği bir ülkede insanların osteoporoz olmadığına dikkat çekti. Bu durum, osteoporoz olduğu için yıllarca kadınlara hormon ve ilaç verilen Türkiye'nin tam tersi. Dr. Canan Karatay, osteoporoz, diz ağrısı ve eklem ağrılarından korunmak için bol peynir tüketilmesini öneriyor.Ezine peynirinin osteoporoz ve eklem ağrılarını önlemenin yanı sıra sayısız faydası vardır. Protein açısından zengindir, vücuda doğal olarak enerji sağlar. Peynir ayrıca zeka gelişiminde rol oynayan amino asitler içerir. Ezine peyniri kolesterol bakımından düşüktür ve trans yağ asitleri içermez, bu da onu vücudun kolesterol dengesini korumak için ideal kılar. Keçi peyniri çeşidi A vitamini açısından oldukça zengin ve düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini düzenleyici etkiye sahip.Peynir ayrıca saçları güçlendirerek saç dökülmesini en aza indirir, çocukların gelişimine katkıda bulunur, kemik ve diş sağlığını destekler. Hafızayı güçlendirerek ileride oluşabilecek hafıza kaybı ya da Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçebiliyor. Dr. Canan Karatay'a göre her sabah ezine peyniri tüketmek osteoporoz ve eklem ağrıları gibi tehlikeli hastalıkların önlenmesinde ilaçlara etkili bir alternatif olabilir. Peynirin ayrıca genel sağlık ve esenliğe katkıda bulunan birçok başka faydası da var.