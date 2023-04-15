Canan Karatay önerdi: 1 kaşık tüketirseniz faydalarına inanamazsınız!







CANAN KARATAY ÖNERDİ







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında uzmanların önerdiği beslenme şekilleri yer alıyor. Peki Canan Karatay hangi besinin günde bir kaşık tüketilmesini önerdi? Faydaları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Canan Karatay yaptığı açıklamalarda zeytinyağının insan vücuduna faydalarını tek tek açıkladı. Karatay, zeytinyağının karaciğer yağlanmasına iyi geldiğini belirtti. Aynı zamanda önerilerine göre zeytinyağı Alzheimer hastalığına, Parkinson hastalığına, Demans hastalığına iyi geliyor. Karatay tarafından yapılan öneriye göre zeytinyağı hazımsızlık ve kabızlığa da iyi geliyor. Kabızlık yaşayan insanların bir çorba kaşığı zeytinyağı tüketmesi öneriliyor. Zeytinyağı insan vücudunda sayısız şeye fayda sağlıyor. Faydaları şu şekilde sıralanıyor;-Vücutta oluşan iltihapları azaltıyor. -Felç riskini azaltıyor. -Zihinsel fonksiyonları destekliyor ve Alzheimer hastalığının önüne geçiyor. -Tip 2 diyabet hastalarına fayda sağlıyor. -Kalp sağlığına iyi geliyor. -Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. -Sindirim sistemine iyi geliyor. -Kanserli hücrelere karşı koruma etkisi geliştiriyor. -Bağırsak sağlığına iyi geliyor ve hücre duvarlarını güçlendiriyor. -Karaciğerin temizlenmesine fayda sağlıyor. -Kemiklerin güçlenmesini sağlıyor, cilt ve saç güzelliğine iyi geliyor. -Cilt hücrelerini yeniliyor ve yaşlanma belirtilerini azaltıyor. -Safra taşı oluşumunu engelliyor.