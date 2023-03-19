Canan Karatay, oruç tutanlara 'efsane besin'önerdi! İki tane yerseniz..







"YUMURTANIN DERECESİ VE MİKTARI ÇOK ÖNEMLİ"











İftar ve sahurda tüketilen besinlerin seçimi ramazan orucunda güçlü ve sağlıklı kalabilmek için çok önemli olduğu söylenir. Uzmanlar, ramazan ayı sürecinde yaptıkları açıklamalarda ramazan ayında yenilmesi ve kaçınılması gereken besinleri sıralarlar. Dr. Canan Karatay, bu süreçte tüketilmesi gereken süper besinleri anlattı.Canan Karatay yumurtanın faydalarından bahsetti ve daha çok köy yumurtasının tüketilmesini önerdi. Haşlanarak tüketilen yumurtanın birçok hastalığa karşı koruduğuna dikkat çeken Karatay, haşlanmış yumurtanın derecesinin ve aynı zamanda da miktarının çok önemli olduğunu ifade etti. Canan Karatay, kalsiyum ve protein açısından zengin olan yumurtanın ölçülü miktarda pişirilmesi gerektiğini vurgulayarak sağlığın sırrının bu olduğunu söylüyor.Canan Karatay konuyla ilgili olarak "Sahurda yumurta tüketimi çok önemli. Yumurta süper bir besin.. Her türlü tüketildiğinde bile güçlü bir besindir. Omlet, menemen gibi enerji verir, tüm gün için mineraller ve yağ. Yağsız protein işe yaramaz. Bu yüzden bol bol avokado yumurtası yemenizi tavsiye ederim. Kolesterolümü yükselttiği için endişelenme. Çünkü yumurta sarısındaki kolesterol asla kan dolaşımına girmez ve kolesterol seviyenizi yükseltmez." dedi.