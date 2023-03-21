Canan Karatay Ramazan ayını rahat geçirecek formülü açıkladı! İftarda 2 tane yiyen turp gibi olacak







'SÜPER BESİN' AÇIKLAMASI GÜNDEME OTURDU! CANAN KARATAY: KORKMADAN YİYİN, EĞER GÜNDE







GÜNDE 2 ADET TÜKETİRSENİZ...

"ORTA MİKTARDA HAŞLAYIN"

"SÜPER BİR BESİNDİR"

"KORKMAYIN"

Ramazan ayına girmemize sayılı günler kaldı ve herkes ramazan ayında oruç tutarken daha rahat edebilmek için nasıl beslenilmesi gerektiğini araştırırken Prof. Dr. Canan Karatay’dan bu konu ile ilgili bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde…Beslenme konusunda yaptığı katkılarla Prof. Dr. Canan Karatay, sözleriyle yeniden gündeme geliyor. Canan Karatay yapmış olduğu konuşma da süper besinden gün de en az iki adet tüketilmesinin şart olduğunu vurguladı. Ramazan ayına az kala sağlık ve beslenme konusu bu yılda tekrar masaya yatırıldı. Ramazan orucunda nasıl sağlıklı beslenileceğinden bahseden Canan Karatay'ın açıklaması tartışılıyor. Karatay, "Süper besini “açıkladı ve sahur ile iftarda mutlaka 2 tane tüketilmesini tavsiye etti. İşte, Canan Karatay'ın "yanınızdan ayırmayın" da dediği o besin... 3 beyaz olarak tanınan ekmek şeker pirinç gibi besinlerin zararından her fırsatta bahseden Canan Karatay, haşlanmış yumurtanın vücut üzerindeki inanılmaz faydalarını da defalarca vurguladı.Taze Köy yumurtalarının faydalarından bahseden Canan Karatay, günde iki haşlanmış yumurtanın hastalanma riskini azaltabileceğini söyledi.Canan Karatay, kalsiyum ve protein açısından zengin olan yumurtanın ölçülü pişirilmesi gerektiğini de vurguladı. Karatay, yumurtayı sağlıklı yaşamın sırrı olarak sıraladı.Canan Karatay, ramazanda oruçluyken sağlıklı beslenmenin yollarını şöyle anlatıyor: "Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir...Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez." Yumurta yemek vücudunuzun hastalanmasını önler. Yumurtanın diğer faydaları şunlardır: İçerdiği amino asitler ile vücudu besler. Yumurta birçok vitamin ve mineral içerir. İyi kolesterolü yükseltir ve kalp sağlığını korur. Belli miktarda yumurta yemek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kas ve kemik gelişimini sağlar. Göz sağlığını korur. Hafızayı geliştirir. Beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Vücudun protein ihtiyacını karşılar. Çocukları bulaşıcı hastalıklardan koruyun. Obezite riskini azaltır.