Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu! 13 yıllık hasret sona eriyor..







CANER ERKİN GALATASARAY İLE ANLAŞTI











PRENSİPTE ANLAŞILDI

Geçen sezon Fatih Karagümlük'le anlaşarak formasını giyen Caner Erkin, kulüple olan anlaşmasını bitirdi. Karagümlük'le yollarını ayıran sol bek oyuncusunun hangi takıma geçeceği ise merak konusu oldu. Futbol kariyerine İstanbul'da devam edeceğinin öğrenildiği milli sol bek için Flash hakkında iddialar ortaya atıldı.Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında Caner Erkin ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 6 asist yapan ve asist krallığında birinci sırada yer alan Erkin'in Beşiktaş'a geçeceği iddia edilse de siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş bu iddiaları reddetmişti.Türkiye'de Manisaspor'dan sonra ilk Galatasaray formasını giyen Caner Erkin'in sarı-kırmızılı kulübe transfer teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.Edinilen bilgiye göre Sarı-Kırmızılı yönetim bonservisi elinde olan Caner Erkin ile bir prensip anlaşması yaptığı konuşuyor. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı haberinde teknik direktör Okan Buruk'un transfere onay verdiği de gelen bilgiler arasında.. Teknik hova Okan Buruk'un, 34 yaşındaki Caner Erkin'e yabancı transfer sınırından dolayı sıcak baktığı belirtilirken Caner Erkin'in 13 yıl sonra Galatasaray'a yeniden dönmek istediği öğrenildi.